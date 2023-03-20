Миллион снарядов для Украины: что означает историческое соглашение в Брюсселе для фронта

20 марта Евросоюз согласовал историческое соглашение о закупке снарядов для Украины. Ее заключили 17 стран-членов ЕС и Норвегия. Эти страны будут работать над наращиванием своих запасов и помощью нашей стране.

Государства согласовали передачу миллиона артиллерийских снарядов по калибру 155 миллиметров Украине. Подробности заключения сделки сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Выделение миллиона снарядов

В ходе первой части заседания министры иностранных дел ЕС вместе с главой МИД Дмитрием Кулебой обсудили положение дел на месте. Кулеба рассказал коллегам о ходе войны в Украине и призвал предоставить оружие как можно быстрее.

"Поэтому я рад объявить, что министры обороны и иностранных дел вместе сделали предложение срочно предоставить артиллерийские снаряды Украине", – сказал Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, отметив, что Украина может рассчитывать на ЕС.

Боррель отметил, что решение было принято очень быстро – через 2 – 3 недели после неформальной встречи министров обороны ЕС в Стокгольме. Восемнадцать стран согласовали предложенный Жозепом Боррелем план с трех шагов, направленный на ускорение поставок боеприпасов в Украину и усиление военно-промышленного комплекса ЕС.

По словам дипломата, первый шаг – это выделение одного миллиарда евро в поддержку Украины из-за возмещения расходов государств-членов из Европейского фонда мира. В этом случае страны должны предоставить снаряды из своих национальных запасов или заказов, которые уже были осуществлены.

Второй шаг – совместная закупка боеприпасов через Европейский оборонный фонд. На эту инициативу также будет выделен один миллиард евро из фонда. Цель состоит в том, чтобы доставить снаряды быстро. Ожидается, что первые заказы будут оформлены уже в конце мая.

Семнадцать государств-членов и Норвегия подписали договор о проекте Европейского оборонного агентства. И я знаю, что скоро присоединятся другие. Из-за национальных процедур не все смогли сегодня подписать, но я думаю, что будет более 20 участников, которые примут участие в этом проекте,

– сказал Боррель.

Среди подписантов такие страны: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия.

Болгария, Испания, Польша, Словения, Литва, Латвия, Италия, Дания и Ирландия хотят присоединиться к инициативе позже после выполнения национальных процедур. Венгрия стала единственной страной, которая категорически высказалась против поставки оружия. Государство аргументировало это решение желанием "мира".

Третий шаг плана предполагает усиление европейской военной промышленности. Жозеп Боррель отметил, что последние 60 лет европейский блок строил мир из-за экономической интеграции и всеобщего процветания. Однако сейчас среда изменилась и поэтому необходимо усиливать способность оборонно-промышленного комплекса ЕС.

Увеличение бюджета Европейского фонда мира

Из-за смены мировых реалий, ЕС планирует увеличить бюджет Европейского фонда мира до 3,5 миллиарда евро. По словам Борреля, пока рано говорить об окончательном решении, поскольку главы МИД только согласились рассмотреть это предложение.

Европейский дипломат отметил, что деньги пойдут не только на помощь Украины, но и на поддержку других нуждающихся стран.

Мирный план для Украины

Жозеп Боррель отметил, что кроме войны нужно говорить и о мире, который наступит в Украине. Он сказал, что европейские партнеры обсуждают с Киевом, как будет строиться мир после победы.

Верховный представитель Европейского Союза подчеркнул, что он поддерживает "формулу мира" от президента Украины Владимира Зеленского.

Путина могут задержать в 130 странах

Европейский дипломат Боррель поддержал решение международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Путина из-за преступных депортаций украинских детей в Россию. Со своей стороны ЕС продолжит работу по выявлению лиц, причастных к депортации детей, с целью принятия дальнейшего ограничительного сообщения.

Представитель Евросоюза подчеркнул, что даже если Россия не подписала конвенцию международного уголовного суда, ордер должен быть реализован. Поэтому Путина могут задержать в 130 странах, если он поедет туда с визитом.

Сотрудничество Китая с Россией

На вопрос журналистов о военном сотрудничестве Китая с Россией, Жозеп Боррель не подтвердил поставки оружия Китаем. По его словам, данная тема не рассматривалась министрами во время заседаний.

Я могу сказать вам только одно: у меня нет доказательств того, что Китай предоставил России оружие, планирует ли это сделать. У меня нет доказательств того, что это уже произошло, и у меня нет доказательств того, что они готовятся это сделать,

– сказал дипломат.

Боррель отметил, что план, представленный Китаем по Украине, не стоит воспринимать как мирную формулу. Этот документ только демонстрирует позицию страны по отношению к войне.