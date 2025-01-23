Безуглая писала о "миллионных премиях" генералитета: в ВСУ прокомментировали информацию

Нардеп Марьяна Безуглая писала о якобы миллионных премиях для украинского генералитета. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение СтратКому ВСУ в телеграм-канале.

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Как прокомментировали в ВСУ "миллионные премии" для генералитета

В СтратКоми отметили, что военное командование готово предоставлять необходимые разъяснения для распространения правдивой информации о премиях.

В частности, там напомнили, что статьей 15 раздела II Закона Украины "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины" предусмотрен исчерпывающий перечень поощрений, которые применяются к военнослужащим.

Среди них есть, в частности, и денежные премии – дополнительно к ценным подаркам, нагрудных знаков и отличий, грамот, благодарностей и тому подобное.

Для обеспечения таких премий и ценных подарков Министр обороны Украины ежегодно издает отдельное поручение в пределах сумм, предусмотренных Законом "О Государственном бюджете Украины",

– отметили военные.

После этого командующие и руководители ВСУ, их видов и отдельных родов войск или сил получают годовой премиальный фонд для поощрения личного состава денежными премиями. Это нужно для дополнительной мотивации лучших военнослужащих.

"Так, поощрительный фонд главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в 2024 году составил 19 миллионов гривен. Поощрительные премии были выплачены 426 военнослужащим всех категорий (солдатам, сержантам, офицерам)", – говорится в заметке.

В СтратКоми также отметили, что поощрительный фонд начальника Генштаба ВСУ в прошлом году составил 1,8 миллиона гривен, но в целом была использована значительно меньшая сумма для премирования 22 военнослужащих.

В пределах определенных фондов украинское военное командование премировало личный состав и других руководителей частей Сил обороны Украины.

Без материальных поощрений военнослужащего – как простого солдата, так и офицера – не может функционировать любая боеспособная армия. А тем более – армия страны, которая отражает полномасштабное вторжение,

– резюмировали в ВСУ.

Там также призвали граждан пользоваться проверенной информацией и не распространять фейки, дискредитирующие защитников Украины и подпитывающие вражескую пропаганду.

К слову, Марьяна Безуглая 22 января опубликовала в соцсетях скриншоты документов о денежных премиях, назвав их "премиями генералитета". В списке был и командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, который также объяснил, как и почему ему выдали премию.