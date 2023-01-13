В Госпогранслужбе обнародовали милое видео, на котором маленькие украинцы вдохновенно исполняют песню "Ой, у лузі...". В ведомстве добавили, что отец этих детей сейчас борется с оккупантами на Бахмутском направлении.
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Малыши поднимают боевой дух украинцев
Невероятно милое видео опубликовал пресс-центр Госпогранслужбы. На нем двое малышей решили поддержать отца-воина украинской народной песней "Ой, у лузі...".
Девочка упорно бьет в барабаны и поет, пока ее братик подтанцовывает в такт. Папа детей защищает страну на передовой.
Малыш бьет в барабаны, пока папа-пограничник бьет оккупантов на Бахмутском направлении,
– отметили в ведомстве.
"Ой, у лузі..." в исполнении малышей-патриотов: смотрите видео
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Подоляк рассказал о потерях оккупантов под Бахмутом и Соледаром
- На Донбассе продолжаются очень тяжелые бои. Самая критическая ситуация – в Соледаре и Бахмуте.
- Однако ВСУ не дают врагу прорваться вперед. Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что оккупанты несут огромные потери на этом направлении.
- Пока невозможно подсчитать точное количество погибших и раненых российских военных, однако это точно не один десяток тысяч человек. Подоляк подчеркнул, что кремлевские пропагандисты сейчас коллективно врут об успехах захватчиков в Бахмуте и Соледаре. Однако это совсем не так – оккупанты не перехватили инициативу, они продолжают концентрировать большое количество войск на фронте и надеяться, что это поможет им захватить желаемые территории.