У Держприкордонслужбі оприлюднили миле відео, на якому маленькі українці натхненно виконують пісню "Ой, у лузі...". У відомстві додали, що батько цих дітей зараз бореться з окупантами на Бахмутському напрямку.
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Малюки підіймають бойовий дух українців
Неймовірно миле відео опублікував пресцентр Держприкордонслужби. На ньому двоє малюків вирішили підтримати батька-воїна українською народною піснею "Ой, у лузі...".
Дівчинка завзято б'є у барабани та співає, поки її братик підтанцьовує у такт. Тато дітей захищає країну на передовій.
Малеча б‘є в барабани, поки тато-прикордонник б‘є окупантів на Бахмутському напрямку,
– зазначили у відомстві.
"Ой, у лузі" у виконанні малюків-патріотів: дивіться відео
Зверніть увагу Російські кореспонденти видали позиції Росії під Бахмутом
Подоляк розповів про втрати окупантів під Бахмутом та Соледаром
- На Донбасі тривають дуже тяжкі бої. Найкритичніша ситуація – у Соледарі та Бахмуті.
- Однак ЗСУ не дають ворогу прорватися вперед. Радник глави ОП Михайло Подоляк повідомив, що окупанти зазнають величезних втрат на цьому напрямку.
- Наразі неможливо підрахувати точну кількість загиблих та поранених російських військових, проте це точно не один десяток тисяч осіб. Подоляк наголосив, що кремлівські пропагандисти зараз колективно брешуть про успіхи загарбників у Бахмуті та Соледарі. Проте це геть не так – окупанти не перехопили ініціативу, натомість вони продовжують концентрувати велику кількість військ на фронті й сподіватися, що це допоможе їм захопити бажані території.