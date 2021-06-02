Милованова избрали главой наблюдательного совета Укроборонпрома

Тимофей Милованов стал новым главой наблюдательного совета Укроборонпрома. Неделю назад советник главы Офиса Президента указом Зеленского вошел в состав совета.

1 июня 2021 года состоялось заседание обновленного состава наблюдательного совета. На встречу пришли все члены наблюдательного органа, а также руководство концерна. Главу избрали единогласным решением.

К слову Есть много сотрудничества с "Укроборонпромом", – Милованов ответил на упреки в коррупции

Кадровые изменения в наблюдательном совете Укроборонпрома

Недавно, 22 мая, Владимир Зеленский изменил состав наблюдательного совета Укроборонпрома. Указом он назначил новых членов наблюдательного совета:

Тимофея Милованова;

Александра Носова;

Ростислава Шурму.

Другим указом Зеленский прекратил полномочия главы наблюдательного совета Владимира Горбулина, и членов Валерия Иващенко и Энтони Тетера. Относительно причин такого решения официальной информации не было.

Функции наблюдательного совета Укроборонпрома

Наблюдательный совет Укроборонпрома является высшим органом управления концерном. К его полномочиям относятся:

утверждение стратегии развития и направлений деятельности;

контроль за выполнением возложенных задач в сфере ОПК;

защита интересов государства.

Что известно о Тимофее Милованове