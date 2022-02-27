Минцифра призвала глобальные цифровые компании помочь Украине

Минцифра просит о помощи технологических компаний. Они уверены, что совместные усилия могут остановить войну против Украины.

Об этом идет речь на официальном телеграм-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

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Обращение в технологические компании со всего мира

Обманутые властями россияне продолжают жить обычной жизнью и не знают реальную ситуацию в Украине. Ограниченный доступ к Instagram, TikTok, Facebook, Tinder, Pinterest, Gmail и другим сервисам заставит людей в России читать достоверные СМИ, протестовать против своего правительства и отстаивать свободу и правду.

Все цивилизованные страны уже выразили свою обеспокоенность и помогли Украине противостоять российской агрессии. Действия технологических компаний могут быть более эффективными, чтобы быстрее остановить войну в Украине.

Доступ уже ограничили:

Facebook,

Twitter,

Pornhub.

SpaceX і Starlink предоставили Украине свои технологии. Это существенная помощь, но ее все еще недостаточно.

Делитесь этой информацией с представителями компаний и просите ограничить доступ к продуктам для России.

Если вы являетесь представителем компаний 15five, Adobe, Airbnb, Aircall, Alibaba, Amazon, Apple, Booking, Blizzard, Facetune, Github, Getcontact, Godaddy, Google, Grammarly, Hubspot, Microsoft, Pipedrive и т.д., пожалуйста, воспользуйтесь своими полномочиями и действуйте .

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