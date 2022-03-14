В Минцифре напомнили о свежих санкциях против России за последние сутки

Санкционная удавка вокруг России продолжает затягиваться. В Министерстве цифровой трансформации напомнили об актуальных ограничениях за последние сутки.

С каждым днем ​​Россию покидают все больше компаний. Причем санкции начинают на себе ощущать не только высокопоставленные должностные лица страны, но и население, которое этих самих должностных лиц избирало.

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Санкционная удавка вокруг России продолжает затягиваться

Чем жестче агрессор бьет по нашим домам, тем сильнее мир влияет на привычную жизнь россиян, постепенно возвращая их в Советский Союз,

– отмечают в Минцифре.

Так, за последние сутки Россия столкнулась с очередной порцией санкций. Речь идет о том, что:

Компания ASUS также покидает Россию, присоединяясь к цифровой блокаде.

также покидает Россию, присоединяясь к цифровой блокаде. Приостанавливает поставку товаров японская компания Ricoh. Она специализируется на изготовлении принтеров, фотоаппаратов и т.п.

Она специализируется на изготовлении принтеров, фотоаппаратов и т.п. С сегодняшнего дня в России прекратил свою работу Instagram. Блоггеры несколько дней жаловались и звали своих подписчиков в платные каналы в Telegram.

Блоггеры несколько дней жаловались и звали своих подписчиков в платные каналы в Telegram. К санкциям против России и Белоруссии присоединились Багамские острова. Они, к слову, одна из самых популярных оффшорных зон.

Они, к слову, одна из самых популярных оффшорных зон. В мире больше не признают дипломы, изданные русскими институтами.

Кроме того, в России заблокирован доступ к PS Store и Xbox. Также часть разработчиков закрыла возможность россиянам покупать игры в Steam и Epic Games.

Также часть разработчиков закрыла возможность россиянам покупать игры в Steam и Epic Games. Россию также покинула система международных денежных переводов Paysend.

Прекратила производство и поставку автомобилей японская компания Toyota.

Накануне стало известно, что российская прокуратура угрожает западным компаниям. В частности, за то, что они планируют покинуть страну-агрессорку и критикуют власть. Сообщается о возможности арестов руководства и конфискации имущества.

Австралия ввела санкции против 33 влиятельных россиян – смотрите видео: