В Минцифре рассказали, как будут проводить перепись населения с помощью Apple
Источник:BBC
Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Apple. Однако перепись населения – только одно из направлений сотрудничества.
Подробности о сотрудничестве с Apple
У Apple есть опыт переписи населения в США. Об этом Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в интервью.
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У них есть специалисты, которые помогали просчитывать логистику, специалисты по кибербезопасности,
– объяснил чиновник.
Он добавил, что министерство вместе с американской компанией работает также над развитием других проектов:
- украинизацией Apple Music в Украине,
- борьбой с контрабандой нелегальной техники в Украине.
Перепись будет проходить онлайн и офлайн
Перепись населения будут осуществлять онлайн, однако к украинцам, которые не сделают это в сети, придут домой. Благодаря этому удастся сэкономить. Ранее на перепись планировали выделить 5-6 миллиардов гривен, однако Федоров убежден, что это будет дешевле.
Мы видим, как сэкономить на разработке информационной системы в 3 – 4 раза. Если будет большой онлайн-раунд, то будет экономия на переписчиках, которые будут ходить по офлайн,
– объяснил министр.
Он заверил, что перепись будет проходить по всем нормам Евростата, ООН и Всемирного банка. Все для того, что результаты были максимально качественными и признали их.
Что о переписи говорили раньше
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в феврале 2023 года в Украине состоится электронная перепись населения.
- Активную подготовку к нему приступят уже в 2022 году.
- В то же время, премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал, что процесс будет "необычным" и принесет множество инноваций.
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