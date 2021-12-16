В Минцифре рассказали, как будут проводить перепись населения с помощью Apple

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Apple. Однако перепись населения – только одно из направлений сотрудничества.

Подробности о сотрудничестве с Apple

У Apple есть опыт переписи населения в США. Об этом Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в интервью.

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У них есть специалисты, которые помогали просчитывать логистику, специалисты по кибербезопасности,

– объяснил чиновник.

Он добавил, что министерство вместе с американской компанией работает также над развитием других проектов:

украинизацией Apple Music в Украине,

борьбой с контрабандой нелегальной техники в Украине.

Перепись будет проходить онлайн и офлайн

Перепись населения будут осуществлять онлайн, однако к украинцам, которые не сделают это в сети, придут домой. Благодаря этому удастся сэкономить. Ранее на перепись планировали выделить 5-6 миллиардов гривен, однако Федоров убежден, что это будет дешевле.

Мы видим, как сэкономить на разработке информационной системы в 3 – 4 раза. Если будет большой онлайн-раунд, то будет экономия на переписчиках, которые будут ходить по офлайн,

– объяснил министр.

Он заверил, что перепись будет проходить по всем нормам Евростата, ООН и Всемирного банка. Все для того, что результаты были максимально качественными и признали их.

Что о переписи говорили раньше

Президент Владимир Зеленский заявил, что в феврале 2023 года в Украине состоится электронная перепись населения.

Активную подготовку к нему приступят уже в 2022 году.

В то же время, премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал, что процесс будет "необычным" и принесет множество инноваций.

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