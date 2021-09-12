Минимум 10 задержанных: в Чили произошли беспорядки в годовщину государственного переворота

В Чили 11 сентября состоялось шествие в честь 48-й годовщины государственного переворота Аугусто Пиночета. Некоторые участники демонстраций пытались соорудить баррикады и бросали файерами в полицию.

На улицы столицы страны Чили вышли противники диктатора Аугусто Пиночета с портретами его предшественника – президента Сальвадора Альенде.

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На улице устроили беспорядки

Группа демонстрантов решила устроить беспорядки на улицах города. Для этого они начали строить баррикады, забрасывать полицейских файерами и коктейлями Молотова и совершать акты вандализма.

Поэтому правоохранители задержали по меньшей мере 10 человек. Заместитель министра обороны Чили Хуан Франциско Галле призвал наказать всех причастных к беспорядкам.

Те, кто принимал участие в сегодняшнем марше, должны нести ответственность за преступления в коммуне Сантьяго и Реколета с использованием шумовых бомб, фейерверков и даже запуском коктейлей Молотова против полиции,

– добавил замминистра.

Сторонники Пиночета также организовали шествие

Значительно меньше по количеству участников было в демонстрации сторонников чилийского диктатора. Несколько десятков человек собрались перед военной школой. Там они выкрикивали лозунг "Пиночет живой" и пели песни.



Акция сторонников Пиночета / Фото Bio Bio

Однако в целом эта демонстрация прошла довольно спокойно.

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Переворот Аугусто Пиночета

Источник: Википедия