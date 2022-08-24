В ряде городов Украины сообщают о минировании вокзалов и рынков

Украину 24 августа охватила волна уведомлений о минировании. В разных городах проверяют железнодорожные вокзалы, автовокзалы и рынки.

Таким образом, россия хочет запугать мирное население украинских городов. Об этом сообщает 24 канал.

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Массовые "минирования" в Украине

Так, в Хмельницком поступила информация о "заминировании" железнодорожного вокзала.

В Ровно около 11:20 поступило сообщение о "заминировании" железнодорожного вокзала. Работники ГСЧС передали информацию в полицию и на месте происшествия находятся все чрезвычайные службы.

Кроме того, позже ГСЧС получила сообщение о возможном заминировании еще двух объектов в Ровно: автостоянки возле рынка на Сагайдачного и автовокзала на улице Киевской. С последнего места эвакуируют людей.

Также сообщают о "минировании" железнодорожного вокзала в Виннице.

В полицию также поступила анонимная информация о "заминировании" 5 объектов во Львове: железнодорожный вокзал, автовокзал (улица Стрыйская), ТЦ "Магнус", Винниковский рынок, Краковский рынок. Полиция, ГСЧС и взрывотехники сейчас работают по данным адресам.

Кроме того, к волне минований присоединилось Мукачево. Там сообщили о "минировании" рынка.

СБУ разоблачила хакеров, терроризировавших Украину сообщениями о "минировании"

СБУ разоблачила двух региональных руководителей группы анонимных минеров "FR Destructor". В течение последних двух лет они отправили массу ложных сообщений о минировании в разных регионах Украины.

Служба безопасности Украины сообщила, что злоумышленники особенно активизировали свою деятельность накануне широкомасштабного вторжения России в Украину и возобновили свою деструктивную деятельность в последние месяцы.

После очередного анонимного сообщения о минировании инфраструктурных объектов на Западе Украины правоохранители разоблачили злоумышленников по месту жительства. По данным следствия, к распространению массовых сообщений о "заминировании" причастны житель Ровненской области и киевлянка.

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