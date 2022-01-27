Министерства до 1 февраля должны подать кандидатов в комиссию по избранию главы НАБУ

Три ведомства должны предоставить правительству свои рекомендации относительно членов конкурсной комиссии, которая будет избирать директора НАБУ. На это у министерств осталось четыре дня.

Соответствующее решение Кабинет Министров принял 26 января. Об этом заявил министр правительства Олег Немчинов.

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Кто должен предоставить предложения

Министерство внутренних дел;

Министерство юстиции;

Министерство экономики.

После этого правительство должно одобрить трех членов комиссии.

Почему выбирают нового руководителя НАБУ

29 августа 2020 года Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро. Ходатайство об этом подал 51 народный депутат. Отметим, что в 2015 году руководителем Бюро Сытника назначил тогдашний президент Петр Порошенко.

В октябре 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции. Документ изменяет статус НАБУ и позволяет Кабмину назначать и увольнять директора Бюро на основе открытого конкурса.

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Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предположил, что конкурс по избранию директор НАБУ могут заблокировать , так же как затягивают с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако Шабунин считает, что в этой ситуации заблокировать процесс будет труднее, ведь решающий голос будут иметь независимые эксперты. В то же время в САП у них только блокирующий голос.

Полный текст публикации Олега Немчинова в телеграме:

26 января 2022 года Правительство приняло протокольное решение: Министерству внутренних дел Украины, Министерству юстиции Украины и Министерству экономики Украины подать до 1 февраля 2022 года Кабинету Министров Украины предложения относительно определения Правительством трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.