СМИ узнали, кто может возглавить новое Министерство объединения украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание нового Министерства объединения украинцев. Его главой может стать председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов.
Заседание, на котором депутаты должны утвердить кандидатуру министра, запланировано на 11:00. Вероятнее всего, избранником станет Чернышов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду" и Общественное. Также эту информацию подтверждает нардеп Алексей Гончаренко.
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Что известно о Чернышеве и новом министерстве
Об этом вероятном назначении сообщают источники во фракции "Слуга народа", в частности назначить его могут уже 3 декабря. Окончательное решение о его назначении будет принимать Верховная Рада, хотя дата сессии еще неизвестна.
Кроме того, стало известно, что Алена Шкрум, народный депутат от "Батькивщины", которая ранее заявила о сложении мандата, может занять должность заместителя вице-премьера по вопросам восстановления Алексея Кулебы. Сначала парламент должен официально поддержать её заявление о сложении полномочий, после чего Кабинет Министров решит вопрос о её назначении.
Напомним, в середине ноября Зеленский анонсировал создание нового Министерства объединения Украины. Кандидатуру главы ведомства должны были представить до конца года. Об этом президент заявил, представляя План устойчивости Украины в Верховной Раде.