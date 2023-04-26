Французский министр имеет украинские корни: его родственники жили в Одессе
Источник:"Украинская правда"
Министр транспорта Франции Клеман Бон имеет украинские корни. Оказалось, что его прабабушка и прадед из Одессы.
Во время визита в Украину Клеман Бон сам рассказал, что имеет украинские корни.
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Клеман Бон единственный французский министр с украинскими корнями
По словам Бона, его прабабушка и прадед жили в Одессе и уехали оттуда примерно в 1910 году.
Они морем добрались до Турции, а оттуда – до Марселя на юге Франции, где поселились примерно в 1911 году.
– рассказал он.
Насколько ему известно, он единственный французский министр, корни которого происходят из Украины.
Напомним, что именно Клеман Бон в мае 2022 года заявил, что вступление Украины в ЕС может занять 15 – 20 лет. Его заявление прозвучало за месяц до того, как Украине предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Министр с украинскими корнями объяснил свое громкое заявление о долгом вступлении Украины в ЕС
- В марте 2022 года Клеман Бон сказал, что Украина может стать членом ЕС "несколько лет", а в мае 2022 года заявил, что этот процесс вступления может занять 15 – 20 лет.
- Он объяснил свое заявление тем, что процесс вступления в ЕС действительно занимает несколько лет, но все индивидуально. Также министр убежден в том, что Евросоюз намерен добиться вступления Украины так быстро, как это возможно, ввиду войны и необходимости восстановления Украины.
- "Этот процесс действительно занимает несколько лет, но кто же знает, сколько именно. А в мае я назвал цифры из-за того, что у нас были споры, в том числе с вашей Ольгой Стефанишиной… Я тогда сказал о 15 – 20 годах для того, чтобы дать сигнал: давайте не будем представлять, что это можно сделать за одну ночь", – сказал он.