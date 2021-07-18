Министр инфраструктуры Кубраков продал свой бизнес за почти 10 миллионов гривен

Недавно назначенный министр инфраструктуры Александр Кубраков продал свою часть бизнеса. Он вместе с партнерами основал компанию, специализирующуюся на управлении недвижимостью и ЖКХ.

Попав в список кандидатов в надепы от "Слуги народа" Александр Кубраков передал свою часть бизнеса под управление. Сейчас он и вовсе решил продать свои активы.

Недавно Экс-нардеп Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Кубракова

Кубраков продал бизнес за почти 10 миллионов гривен

В конце 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Подготовка к сделке длилась несколько месяцев и наконец была завершена,

– написал Кубраков.

Министр инфраструктуры рассказал: был соучредителем фирмы, специализируется на управлении недвижимостью и ЖКХ услугах. Она вышла на рынок в более 10 городах Украины.

Он добавил: результаты этой оферты должным образом показаны в его декларации. Она, кстати, уже появилась на сайте НАПК.

Следовательно, Александр Кубраков получил 9 миллионов 862 тысячи гривен за отчуждение имущества в пользу Руслана Крамаренко.



Изменения в декларации Александра Кубракова / Скриншот

Что известно об Александре Кубакове