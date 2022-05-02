Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод посетил многострадальный Ирпень

В Украину прибывает все большее число представителей других стран. Все они хотят своими глазами увидеть зверства, которые совершали россияне. Так, в Ирпень приехал министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

Об этом рассказал в своем телеграмме мэр Ирпеня Александр Маркушин. Он показал министру иностранных дел Дании Еппе Кофод, что после себя в городе оставил "русский мир".

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Рассказываем, показываем, объясняем. Только вместе с европейским сообществом мы можем остановить путинскую орду и не допустить ее дальнейшего захватнического шествия по Европе,

– подчеркнул Маркушин.



Министр иностранных дел Дании приехал в Ирпень / Фото с телеграммы Александра Маркушина



Министр иностранных дел Дании приехал в Ирпень / Фото с телеграммы Александра Маркушина



Министр иностранных дел Дании приехал в Ирпень / Фото с телеграммы Александра Маркушина

Кратко об освобождении Ирпеня от оккупантов

28 марта стало известно, что Ирпень удалось освободить от российских захватчиков. Об этом рассказал мэр города Александр Маркушин. Тогда он подчеркнул, что возвращаться в город рано, ведь в его окрестностях все еще продолжались бои.

Впоследствии глава Киевской ВГА Алексей Кулеба отметил, что в результате российской оккупации Ирпени уничтожен на 50%. Чтобы восстановить город, понадобится не один месяц. Тогда в первую очередь обсуждали восстановление критической инфраструктуры, связи, а также электро- и газоснабжения.

Позже в сети показали, как занимаются ликвидацией последствий "русского мира" в Ирпене. На фото и видео спасатели показали, что после себя оккупанты оставили в городе под Киевом. Более того, они подчеркнули, что российские захватчики буквально "освободили" многотысячный город от жизни.

Впоследствии стало известно, что оккупанты заминировали все, когда отходили из Ирпеня. Взрывные предметы обнаруживались в бытовой технике, растяжки находились возле домов. Особенно циничны были случаи, когда захватчики миновали тела погибших жителей города. Все для того, чтобы унести жизнь как можно большего количества людей.

Позже возле госпиталя в Ирпене обнаружили мощную авиационную бомбу. Тогда Александр Маркушин попросил местных жителей перебраться в центр, чтобы не подвергать себя опасности.

На днях Ирпень удалось присоединить к водопроводной системе Киева. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что прокладывали 7 километров труб в течение 18 дней.

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