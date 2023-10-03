Главу МИД Швеции "развернули" на границе с Украиной, потому что тот забыл паспорт, – СМИ
Источник:Die Presse
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем планировал прибыть на встречу Совета министров ЕС в Киеве, однако не смог въехать в Украину. По данным СМИ, чиновник забыл паспорт.
Об инциденте с паспортом министра сообщило шведское издание со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.
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Министра не пустили на польско-украинской границе
Источники издания заявили, что Бильстрем забыл свой паспорт в Швеции. Мол, поэтому его не пустили в страну на польско-украинской границе.
Поэтому министру буржуазных "умеренных" пришлось отказаться от восьмичасовой поездки поездом в Киев,
– заявили авторы материала.
Также на заседании не было главы МИД Венгрии Сийярто – он отказался от участия. Кроме этого, из-за инфицирования COVID-19 не смог приехать дипломат Латвии Кришьянис Кариньш.
В Киеве состоялась историческая встреча
- В понедельник, 2 октября, в Киеве состоялось заседание Европейского Совета. Впервые в истории министры иностранных дел Евросоюза провели встречу вне ЕС.
- Министры продемонстрировали поддержку Украине и обсудили последствия войны России против Украины и развитие нашего государства.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что заседание было неформальным и финальные решения будут приняты позже.