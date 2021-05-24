Стефанчук и Гетманцев – мои учителя, – министр Лещенко рассказал, как попал в политику

Министр аграрной политики Роман Лещенко лично от президента Владимира Зеленского получал предложение стать его советником. Этому могли способствовать Даниил Гетманцев, Руслан Стефанчук и Анатолий Мирошниченко.

Об этом Роман Лещенко рассказал в программе "Перекрестный допрос". Он отметил, что лично не был знаком с президентом, совместных мероприятий также не было.

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Лещенко также заверил, что его семья поддерживала Зеленского на выборах президента.

"Данил Гетманцев, Руслан Стефанчук, Анатолий Мирошниченко – это мои учителя, с которыми я прошел киевскую школу. Как я понимаю из истории вопроса, они предоставили рекомендации относительно понимания мной юридической и практической плоскости работы на земле", – сказал министр аграрной политики.

Несмотря на такую ​​информацию он отметил, что не является человеком Стефанчука или Гетманцева.

Я – человек, который всю жизнь работает открыто и прямо. У меня не было никаких специальных связей,

– отметил Лещенко.

Также министр добавил, что у него никогда не было амбиций идти в политику. Сначала он работал над земельной реформой исключительно на общественных началах.

Верховная Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики 17 декабря 2020 года. Тогда он заявил, что его "историческая миссия – восстановить Министерство аграрной политики".

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