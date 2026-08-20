Зеленский поручил Хмаре обеспечить "более гуманный подход" к организационным вопросам в армии

Президент Украины обозначил ключевые приоритеты для новоназначенного министра обороны. Одним из приоритетов Хмары должно стать изменение подходов к мобилизации в сторону "более гуманного и системного".

В задачи этого должностного лица войдут реорганизация системы обороны, увеличение производства оружия и подготовка страны к зиме. Об этом президент Украины рассказал в ходе своего обращения.

Каковы основные цели Минобороны?

В четверг, 20 августа, глава государства подчеркнул, что ключевой акцент в деятельности ведомства должен быть сделан на усилении противовоздушной обороны и противоракетной обороны. Зеленский отметил, что на фоне постоянного российского террора необходимо увеличивать процент сбиваемых дронов.

Еще одной важной задачей для "Хмары" будет обеспечение потребностей фронта для удержания позиций и проведения активных операций.

Единственный способ проверки качества оружия и качества управленческих решений – "помогает ли это?". Помогает ли это защите наших позиций на фронте и снижению российского потенциала вести эту войну. Все, что гарантированно помогает Украине, укрепляет наши преимущества, помогает нам перехватить стратегическую инициативу, хотя это и очень непросто, тем не менее, все это должно получать вашу полную поддержку,

– заявил глава государства.

Что еще сказал Зеленский?

Президент подчеркнул важность системной работы по созданию "более гуманного" системного подхода к вопросам мобилизации, контрактов и ротаций. Он выразил надежду, что Силы обороны и Минобороны будут работать слаженно для реализации плана обороны и дальнейших операций против страны-агрессора.

Особое внимание глава государства уделил необходимости нанести России ощутимые ответные удары и лишить агрессора возможности продолжать войну. Для этого оборонное ведомство должно тесно сотрудничать с отечественными производителями оружия, расширяя применение дальнобойных средств.

Зеленский также отметил предыдущий боевой опыт чиновника в спецподразделении "Альфа", подчеркнув его практический подход к выполнению поставленных задач.

Напомним, в среду, 19 августа, Евгений Хмара возглавил министерство обороны Украины. Ранее чиновник занимал должность исполняющего обязанности министра обороны.