Министр обороны Эстонии прибыл в Украину: посетил освобожденные города Киевщины

После встречи министров обороны 40 стран мира на немецкой авиабазе Рамштайн глава минобороны Эстонии Калле Лаанет прибыл в Украину. Вместе с украинским министром обороны он обсудил поддержку нашей страны.

О деталях визита рассказал глава украинского Минобороны Алексей Резников.

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По словам Резникова, в ходе разговора стороны продолжили дискуссию о конкретных направлениях помощи Украины в борьбе с глобальным злом и тираном – Россией.

Делегация посетила украинские города под Киевом, где оставил свой отпечаток "русский мир". Гостомель, Ирпень, Бородянка, Буча… Наши друзья и партнеры в который раз убедились, на какие зверства способны российские оккупанты,

– сказал Резников.

Он добавил, что Эстония стала первой западной страной, признавшей российскую военную агрессию с 24 февраля геноцидом против украинского народа.

"Я благодарю наших друзей, которые подтвердили намерение и в дальнейшем быть с нами бок о бок в борьбе с агрессором", – подчеркнул министр обороны Украины.

Как Эстония помогает Украине

По состоянию на 19 апреля среди всех стран мира, которые пообещали Украине помощь в борьбе с Россией, Эстония помогла больше всего. Об этом свидетельствует соотношение ВВП страны и сумма пособия.

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, за который ранее проголосовал парламент страны, запрещая использование символики в поддержку войны России против Украины.

А на днях в Эстонии началось строительство заказанного Украиной спасательного судна. Этим занимается судостроительный завод Baltic Workboats в Саареме. Отмечается, что оно будет работать в Черном море.

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