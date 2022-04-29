Про деталі візиту розповів очільник українського Міноборони Олексій Резніков.

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За словами Резнікова, під час розмови сторони продовжили дискусію про конкретні напрямки допомоги України у боротьбі з глобальним злом і тираном – Росією.

Делегація відвідала українські міста під Києвом, де залишив свій відбиток "русский мир". Гостомель, Ірпінь, Бородянка, Буча… Наші друзі та партнери вкотре переконалися, на які звірства здатні російські окупанти,
– сказав Резніков.

Він додав, що Естонія стала першою західною країною, яка визнала російську військову агресію з 24 лютого геноцидом проти українського народу.

"Я дякую нашим друзям, які підтвердили намір і надалі бути з нами пліч-о-пліч у боротьбі з агресором", – підкреслив міністр оборони України.

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