"И не осталось ни одного": еще один китайский министр уже две недели не появляется на публике

После истории с исчезновением министра иностранных дел Китая, стало известно еще об одном пропавшем чиновнике — Ли Шанфу. Он занимал должность министра обороны Поднебесной.

Еще в августе этого года китайский министр ездил с визитом в Россию. Однако после 29 августа его больше никто не видел, а запланированные визиты Ли Шанфу отменяют.

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Ли Шанфу тайно отстранили

Уже больше двух недель министр обороны Китая Ли Шанфу не появляется на публике. В последний раз он выступал с программной речью на форуме безопасности с участием африканских стран 29 августа. Недавно вьетнамские чиновники заявили, что тот отменял встречу якобы из-за "состояния здоровья".

Правительство США считает, что Ли Шанфу находится под следствием. Причиной этого называют беспорядки элиты военного и внешнеполитического ведомств. Трое американских чиновников и два человека, владеющие данными разведки сообщают, что чиновника отстранили от исполнения обязанностей.

Официально Белый дом не комментирует пропажу министра. Так же посольство Китая в США отказалось дать какую-либо реакцию по Ли Шанфу. Важно, что два месяца назад Си Цзиньпин также отстранил двух высших генералов Ракетных войск, контролирующих арсенал ракет дальнего радиуса действия и ядерного оружия. В июле также заменили министра иностранных дел.

Посол США в Японии Рам Эммануэль отметил, что история с исчезновениями в правительстве Китая напоминает роман Агаты Кристи "И не осталось ни одного".

Сначала исчезает министр иностранных дел Цинь Ган, затем командующие ракетными войсками, а теперь министр обороны Ли Шанфу не появляется на публике уже две недели,

– отметил он в соцсети Х.

Бывший эксперт ЦРУ Деннис Уайлдер рассказал, что департамент вооружения, ранее называвшийся департаментом общего вооружения, славился долгой историей масштабного уровня коррупции. Расследование в отношении должностных лиц может служить доказательством, что система проверки должностных лиц несовершенна. Коррупция является частью системы, несмотря на все старания Си Цзиньпина.

Исчезновение главы МИД Китая