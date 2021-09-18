Министр обороны Нидерландов ушла в отставку из-за провала эвакуации из Афганистана

Руководительнице министерства обороны Нидердандах выразили вотум недоверия из-за проваленной эвакуации из Афганистана. Анк Бейлевельд подала в отставку. Это решение было принято на экстренном съезде партии "Христианско-демократический призыв".

Сама министр была удивлена ​​реакцией парламентариев и вынесенному ей вотуму недоверия. Бейлевельд была готова продолжить работу по вывозу людей из Афганистана.

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Бейлевельд была готова продолжить работу

В частности, речь об эвакуации афганцев, сотрудничавших с нидерландскими военными.

Мое пребывание в должности министра подлежит обсуждению, поэтому я больше не смогу выполнять свою работу, следовательно,

– сказала Бейлевельд.

Отметим, что ранее по такой же причине ушел с должности еще один нидерландский министр. Покинула свое кресло глава МИД Сигрид Кааг.

Один из самолетов Нидерландов вылетел из Кабула пустым

Отметим, что во время эвакуации граждан из Афганистана один эвакуационный борт Нидерландов вообще вылетел из Кабула пустым. Причина – невероятный хаос в аэропорту афганской столицы. В целом воздушное судно пробыл в аэропорту только полчаса.

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По словам уже экс-министра иностранных дел Сигрид Кааг, экипаж самолета принял решение покинуть Кабул без пассажиров.