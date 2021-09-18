Сама міністерка була здивована реакцією парламентарів та винесеному їй вотуму недовіри. Бейлевельд була готова продовжити роботу з вивезення людей з Афганістану.

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Бейлевельд була готова продовжити роботу

Зокрема, мовилось про евакуацію афганців, які співпрацювали з нідерландськими військовими.

Моє перебування на посаді міністра підлягає обговоренню, тому я більше не зможу виконувати свою роботу, як слід,

– сказала Бейлевельд.

Зазначимо, що раніше через таку саму причину пішла з посаду ще одна нідерландська міністерка. Покинула своє крісло глава МЗС Сігрід Кааг.

Один з літаків Нідерландів вилетів з Кабула порожній

Зазначимо, що під час евакуації громадян з Афганістану один евакуаційний борт Нідерландів взагалі вилетів з Кабула порожній. Причина – неймовірний хаос в аеропорту афганської столиці. Загалом повітряне судно пробуло на летовищі лише пів години.

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За словами вже ексміністерки закордонних справ Сігрід Кааг, екіпаж літака ухвалив рішення покинути Кабул без жодного пасажира.