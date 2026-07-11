Министр обороны Польши объявил о визите на Волынь для почтения памяти жертв Второй мировой войны

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 11 июля посетит Волынскую область. Он отметил, что примет участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших в регионе во время Второй мировой войны.

Об этом министр обороны написал в Х.

Что известно о визите Косиняка-Камыша?

Министр обороны Польши сообщил, что посетит Волынь 11 июля. Он отметил, что в 83-ю годовщину "Кровавого воскресенья" почтит память жертв Волынской трагедии.

Он также отметил, что уже много лет траурные мероприятия на Волыни организует луцкий епископ Виталий Скомаровский.

Наши мысли и молитвы будут со всеми, кто погиб только потому, что был поляком. Жертвы призывают не к мести, а к памяти и правде,

– написал Косиняк-Камыш.

Напомним, что президент Украины рассказал о переговорах с президентом Польши Каролем Навроцким во время саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля. Зеленский назвал встречу длительной и конструктивной.

Лидер Украины считает, что переговоры прошли успешно. Приоритетными вопросами, которые обсуждали главы государств, были безопасность и экономика. Зеленский подчеркнул, что у Варшавы и Киева есть один враг – Москва.

Зеленский также прокомментировал URC (конференцию по восстановлению Украины, прошедшую в Гданьске), назвав ее успешной. Он отметил, что польский бизнес заинтересован в восстановлении нашей страны, а Украина открыта для партнеров.