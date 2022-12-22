Ложь на бис: Шойгу второй раз "полетал" над зоной боевых действий

Российские власти продолжают кормить ложью своих граждан. На этот раз в минобороны заявили, что Сергей Шойгу уже во второй раз посетил зону боевых действий.

Шойгу якобы посетил зону проведения так называемой "специальной военной операции" и проинспектировал позиции захватчиков, сообщили росСМИ. Детальнее о "визите" прихвостня Путина "на передовую" рассказывает 24 канал.

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Визит Шойгу в "зону боевых действий"

Минобороны России заявило, будто бы Шойгу наведался на "передовую". Впрочем, куда именно, почему-то не уточнили. Вместо этого обнародовали нарезку видео. На кадрах летит военный вертолет, однако Шойгу не видать.

Далее министр обороны уже на земле здоровается с подчиненными и проводит инспекцию позиций оккупантов. В частности, осматривает землянки из досок, где, вероятно, прячутся захватчики.

В минобороны подчеркнули, что Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в условиях временной дислокации воинских частей. Кроме того, пообщался с бойцами и поздравил их с наступающим Новым годом. Диалог был очень интересным.

Не суетитесь, все нормально. – Мы с министром, мы не суетимся,

– процитировали в минобороны Шойгу и солдат.

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Первый визит Шойгу на фронт