Ложь на бис: Шойгу второй раз "полетал" над зоной боевых действий
Российские власти продолжают кормить ложью своих граждан. На этот раз в минобороны заявили, что Сергей Шойгу уже во второй раз посетил зону боевых действий.
Шойгу якобы посетил зону проведения так называемой "специальной военной операции" и проинспектировал позиции захватчиков, сообщили росСМИ. Детальнее о "визите" прихвостня Путина "на передовую" рассказывает 24 канал.
Кстати говоря "Фанерный маршал": в ВСУ высмеяли поездку Шойгу якобы на фронт в Украину
Визит Шойгу в "зону боевых действий"
Минобороны России заявило, будто бы Шойгу наведался на "передовую". Впрочем, куда именно, почему-то не уточнили. Вместо этого обнародовали нарезку видео. На кадрах летит военный вертолет, однако Шойгу не видать.
Далее министр обороны уже на земле здоровается с подчиненными и проводит инспекцию позиций оккупантов. В частности, осматривает землянки из досок, где, вероятно, прячутся захватчики.
В минобороны подчеркнули, что Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в условиях временной дислокации воинских частей. Кроме того, пообщался с бойцами и поздравил их с наступающим Новым годом. Диалог был очень интересным.
Не суетитесь, все нормально. – Мы с министром, мы не суетимся,
– процитировали в минобороны Шойгу и солдат.
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Как Шойгу уже второй раз "наведался на фронт": смотрите видео
Первый визит Шойгу на фронт
- Заметим, что недавно Шойгу уже якобы наведывался на фронт. В частности, оккупанты сообщали, что их министр обороны посетил Южный военный округ.
- Он вроде бы облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне так называемой "специальной военной операции".
- Шойгу отметил "хорошую организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений". Также он поблагодарил захватчиков за "примерное выполнение боевых задач".
- Кстати, украинские воины мощно высмеяли визит Шойгу "на фронт". Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что не слишком верит, что Шойгу настолько смел, чтобы приехать на фронт. Ведь даже российские военнослужащие называют своего министра обороны "фанерным маршалом".