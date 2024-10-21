Министр обороны США объявил в Киеве о пакете военной помощи на 400 миллионов долларов

Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин встретился с Владимиром Зеленским в Киеве. Во время встречи с президентом Украины он объявил о выделении нового пакета военной помощи нашему государству.

Речь идет о пакете военной помощи на 400 миллионов долларов. Об этом пишет Укринформ.

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Новый пакет военной помощи от США

Министр обороны США отметил, что под руководством Джо Байдена Соединенные Штаты продолжают наращивать поддержку Украины. Поэтому, 21 октября Остин объявил о пакете военной помощи на 400 миллионов долларов для Украины.

Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины,

– заявил глава Пентагона.

Напомним, что глава Минобороны США прибыл в украинскую столицу в понедельник, 21 октября с неанонсированным визитом. Ллойд Остин отметил, что это уже его 4 визит в Киев на этой должности.

Добавим, что журналисты CNN рассказывали, что во время своего визита в Киев Остин встретится с Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Указывалось, что глава Пентагона намерен обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать ВСУ в течение следующего года.