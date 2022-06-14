Министр обороны США заявил, что его страна и союзники готовы предоставить Украине все необходимое оружие
Источник:Пентагон
Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками готовы предоставить Вооруженным Силам Украины необходимое оружие. Министр пояснил также, что они будут прилагать усилия, чтобы помочь нашей стране.
Соответствующее заявление Ллойд Остин сделал во время своего визита в Таиланд. Об этом министр заявил 13 июня – на 110-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте Резников, Залужный и госпожа посол США Бринк обсудили подготовку к "Рамштайну-3"
Министр обороны США пообещал оружие Украине
Ллойд Остин ответил на вопрос журналиста относительно того, до сих пор целью союзников является победа Украины в войне и ослабление России. Также он напомнил заявление советника главы ОП Михаила Подоляка, который заявил, что Украине нужно 1000 гаубиц и 300 реактивных систем залпового огня и назвал перечень другого нужного оружия.
США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха… У нас также есть партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь Украине,
– заверил Остин.
Вспомнил также, что Штаты предоставили значительное количество гаубиц и большое количество боеприпасов наряду со многими другими вещами. Добавил, что оружие Украине предоставили и другие страны.
Кратко об оружии для Украины
- 13 июня советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, какое оружие нужно Украине для того, чтобы мы смогли закончить войну и выбросить Россию из нашей земли. В частности, Подоляк напомнил, что нам нужен паритет тяжелого оружия.
- Ситуацию на фронте могут сменить 1000 гаубиц калибра 155 миллиметров, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов.
- Следует вспомнить, что 15 июня должен пройти "Рамштайн-3". То есть, третья встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
- Комментируя предстоящую встречу, Алексей Резников заявил, что надеется, что по итогам встречи наше государство получит тяжелое вооружение .
- Кроме того, перед "Рамштайн-3" Алексей Резников, Валерий Залужный и госпожа посол США Бриджит Бринк обсудили подготовку к встрече. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что говорили о способах поддержания темпов снабжения необходимого оружия в Украину. Добавил, что стороны уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.