Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24. Формулировку "польские нацисты" министр образования использовала во время своего выступления в начале недели.

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Оппозиционная партия Польши требует отставки министра образования

Барбара Новацкая, глава министерства образования Польши, сказала, что "польские нацисты на оккупированной Германией территории строили лагеря, которые были трудовыми, а затем стали лагерями массового уничтожения". Такие слова в партии "Право и справедливость" назвали "подлыми и лживыми".

На пресс-конференции в Варшаве глава парламентской фракции Мариуш Блащак заявил, что они готовят предложение об отставке министра образования Барбары Новацкой.

Мы также считаем, что таким образом она вписывается в фальшивый немецкий нарратив. Немцы пытаются избежать ответственности за Холокост, перекладывая ее на нацистов и поляков, что является исторической ложью. Мы выступаем против этого,

– сказал Блащак.

В Министерстве образования отреагировали на слова Новацкой

В Министерстве образования Польши заявление Барбары Новацкой назвали оговоркой. Там заявили, что министр говорила об обычных нацистах, а не "польских". Это подтвердила и сама чиновница, она лично извинилась за оговорку.

На защиту Новацкой стал также премьер-министр Польши Дональд Туск. Он возразил ее отставку и отметил, что политики не должны уходить с должности за каждую оговорку.

Напомним! Барбара Новацкая с 2015 года является польским политическим деятелем. Должность министра образования занимает с декабря 2023 года. Недавно она поддержала инициативу освобождения учеников 1–3 классов от домашнего задания, за исключением упражнений на мелкую моторику. А ученики 4–8 классов будут получать домашнее задание, которое не будет оцениваться.