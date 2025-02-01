Про це пише 24 Канал з посиланням на RMF24. Формулювання "польські нацисти" міністерка освіти використала під час свого виступу на початку тижня.

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Опозиційна партія Польщі вимагає відставки міністерки освіти

Барбара Новацька, глава міністерства освіти Польщі, сказала, що "польські нацисти на окупованій Німеччиною території будували табори, які були трудовими, а потім стали таборами масового знищення". Такі слова у партії "Право і справедливість" назвали "підлими та брехливими".

На пресконференції у Варшаві глава парламентської фракції Маріуш Блащак заявив, що вони готують пропозицію про відставку міністерки освіти Барбари Новацької.

Ми також вважаємо, що таким чином вона вписується у фальшивий німецький наратив. Німці намагаються уникнути відповідальності за Голокост, перекладаючи її на нацистів і поляків, що є історичною брехнею. Ми виступаємо проти цього,

– сказав Блащак.

У Міністерстві освіти відреагували на слова Новацької

У Міністерстві освіти Польщі заяву Барбари Новацької назвали обмовкою. Там заявили, що міністерка говорила про звичайних нацистів, а не "польських". Це підтвердила і сама чиновниця, вона особисто перепросила за обмовку.

На захист Новацької став також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заперечив її відставку та зазначив, що політики не повинні йти з посади за кожну обмовку.

Нагадаємо! Барбара Новацька з 2015 року є польською політичною діячкою. Посаду міністерки освіти обіймає від грудня 2023 року. Нещодавно вона підтримала ініціативу звільнення учнів 1–3 класів від домашнього завдання, за винятком вправ на дрібну моторику. А учні 4–8 класів будуть отримувати домашнє завдання, яке не оцінюватиметься.