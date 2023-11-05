В Израиле министр допустил ядерный удар по Сектору Газа: Нетаньяху жестко отреагировал

В Израиле министр Амихай Элияху заговорил о применении ядерного оружия в Секторе Газа. Его заявление сразу подвергли критике израильские чиновники, а самого министра отстранили.

Крайний правый министр Амихай Элияху заявил, что в Секторы Газа нет некомбатантов. Позже он сказал, что говорил "метафорически", но премьер-министр Беньямин Нетаньяху отстранил его от участия в правительственных заседаниях.

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В Израиле раскритиковали министра

Амихай Элияху – это министр по делам Иерусалима и наследия Израиля. Он сказал, что сброс ядерного оружия на Сектор Газа – это "один из вариантов".

Нетаньяху в ответ заявил, что комментарии Элияху "оторваны от реальности" и что Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с международным правом, чтобы избежать вреда некомбатантам.

Лидер оппозиции Яир Лапид со своей стороны призвал к отставке министра.

Присутствие радикалов в правительстве ставит под угрозу нас и цели войны – победу над ХАМАС и возвращение всех заложников,

– написал Лапид, добавив, что Нетаньяху должен уволить министра.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, лидер партии, к которой принадлежит Элияху, сказал, что общался с министром, который, в свою очередь, объяснил, что говорил "метафорически".

Министр обороны Израиля Йоав Галант также выступил против, назвав заявления Элияху "безосновательными" и добавив, что "хорошо, что это не те люди, которые отвечают за безопасность Израиля".

Предшественник Галанта, министр Бенни Ганц, сказал, что заявление Элияху наносит ущерб Израилю и "добавляет боли семьям заложников".

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