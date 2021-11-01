Министром обороны станет Резников, а главой Минреинтеграции – Верещук, – "слуга народа"

Партия "Слуга народа" одобрила решение поддержать кандитатуры Алексея Резникова и Ирины Верещук на должности министров обороны и реинтеграции оккупированных территорий, соответственно.

О соответствующих кадровых изменениях в правительстве сообщил народный депутат от провластной фракции "Слуги народа" Александр Качура в своем телеграм-канале.

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Верещук – заходит на пост министра реинтеграции оккупированных территорий. Резников – на должность министра обороны,

– отметил он.

Нардеп также сообщил, что Павел Рябикин идет с таможни на должность руководителя Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кроме этого, по его словам, заявления об отставке напишут глава Минстратегпрома Олег Уруский и министр экономики Алексей Любченко.

За увольнение членов правительства будут голосовать в среду, 3 ноября. За назначение – на следующий день, 4 ноября.

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