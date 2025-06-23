Министру Чернышеву объявили о подозрении

23 июня детективы НАБУ сообщили о подозрении действующему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву. Ранее он занимал должность Министра развития общин и территорий Украины.

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

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В чем обвиняют Чернышова

Следствие установило, что застройщик и его доверенное лицо придумали схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

В НАБУ рассказали, что к ее реализации был привлечен глава одного из министерств, а именно Чернышов, его советник, тогдашний государственный секретарь министерства и директор государственного предприятия.

Министр создал условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, государственный секретарь предоставил разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконным способом заключила с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры,

– говорится в заявлении НАБУ.

Застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональной стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и расположенные на ней здания оценили почти в 5 раз дешевле.

Разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 миллиард гривен.

"Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, который наложен по ходатайству НАБУ и САП", – добавили следователи.

Застройщик и его доверенное лицо предоставили должностным лицам министерства и определенным ими лицам скидку на квартиры в уже построенных столичных ЖК. Таким образом цена за квадратный метр составляла от 1 до 8 тысяч гривен при минимальной рыночной стоимости около 30 тысяч гривен.

Общий размер предоставленной неправомерной выгоды достиг 16,8 миллиона гривен.

Другие фигуранты дела также получили подозрения

Ранее по этому делу подозрение уже получил бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин, бывший советник Чернышева Максим Горбатюк, бывшая директор госпредприятия, застройщик Василий Володин и его доверенное лицо Олег Татаренко.

К трем подозреваемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 20 до 100 миллионов гривен, еще двух – в виде залога.

А сам Чернышов почти 2 недели находился в командировке за границей и вернулся в Украину 22 июня после скандала.