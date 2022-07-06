Еще шесть министров покинули правительство Бориса Джонсона, – СМИ

Некоторые британские чиновники решили покинуть свои должности. Они жалуются на "неправильное решение проблем".

Пока Борис Джонсон пытается сделать все для победы Украины над российскими оккупантами, его чиновники решили осуществить саботаж. Они массово уходят в отставку и заявляют, что на такой шаг должен пойти сам Джонсон.

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Демарш британских министров

Еще шесть министров из правительства Бориса Джонсона решили заявить об уходе в отставку. О своем решении на совещании Джонсону сообщили Кэми Баденок, Джулия Лопес, Ли Роули, Нил О'Брайен, Алекс Бургарт и Мимс Дэвис.

Таким образом, общее количество подавших в отставку министров возросло до 12. Они призвали подать в отставку самого Джонсона, но тот ответил им отказом.

Министры, решившие уйти в отставку, заявляют о том, что "Тори все нужно начинать заново", а также они жалуются лично на Джонсона и требуют его отставки.

Джонсон помогает Украине

С первых дней полномасштабной войны России против Украины британский премьер Борис Джонсон стал нашим активным союзником. Он первым совершил визит в Киев и признал, что реакция мира на аннексию Крыма подтолкнула россия к полномасштабному нападению.

Также он постоянно объявляет все новые пакеты военной помощи и призывает всем прилагать максимальные усилия для победы Украины.

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