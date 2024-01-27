Министерства США получили инструкции после скрытой госпитализации Остина, – WP
Источник:The Washington Post
В начале января стало известно о том, что министр обороны США попал в больницу. В связи с тем, что администрация президента не получила об этом уведомление сразу, приняли меры.
После того, как президент США Джо Байден и его окружение узнали о тайной госпитализации Ллойда Остина, в Белом доме издали новые инструкции. Они касаются немедленного уведомления о невозможности глав министерств и ведомств выполнять свои обязанности.
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Теперь полномочия могут делегировать
Готовить эти инструкции начали еще в начале января. Раньше во всех министерствах инструкции по этому, как действовать в такой ситуации, разнились. Теперь все они имеют стандартный план действий.
Новые указания включают полдюжины инструкций для правительственных учреждений в случае делегирования полномочий или в случаях, когда министры временно передают свои полномочия заместителю по медицинским проблемам, путешествие или по другим причинам,
– говорится в сообщении.
Болезнь Остина: что известно
- Министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу еще 1 января. В Пентагоне рассказали о состоянии его здоровья и подробностях его госпитализации. Министр попал в больницу, когда почувствовал сильную боль после плановой медицинской процедуры.
- По словам спикера Пентагона Патрика Райдера, Остин имеет полный доступ к безопасной связи и продолжает контролировать операции Министерства обороны по всему миру. Уже 2 января некоторые полномочия передали заместителю министра обороны Кэтлин Хикс., как отметил Райдер, "в связи с состоянием министра и из медицинских рекомендаций.
- Руководитель аппарата Остина 4 января сообщил Хикс и советник Белого дома по национальной безопасности о госпитализации министра обороны Остина. Райдер отметил, что руководитель штаба Остина болел гриппом, из-за чего уведомление было сделано с задержкой.