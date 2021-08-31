Министры – на выход: Разумков не исключает отставок уже на ближайшей пленарной неделе
Источник:24 канал
Председатель Верховной Рады не исключает, что правительство может распрощаться с некоторыми министрами уже в течение ближайшей пленарной недели. Однако Дмитрий Разумков отметил, что в парламент пока никаких соответствующих заявлений не поступало.
Об этом спикер сообщил во время брифинга. Если такие заявления поступят, то Разумков пообещал, что их рассмотрят вне очереди.
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Никаких заявлений пока не поступало, – Разумков
Премьер-министр ничего не подавал, собственных заявлений министры не писали. Но все может быть. Если зайдут на первой неделе, получим на первой неделе,
– отметил Разумков.
Председатель Верховной Рады добавил, что есть несколько министерств, работа которых вызывает много вопросов и дискуссий.Обратите внимание! Следующая пленарная неделя Верховной Рады состоится 7 – 10 сентября. К работе нардепы вернутся после каникул, однако они собирались на внеочередные заседания – в частности, в День Независимости
Возможная отставка сразу 3 – 5 министров, – СМИ
Отметим, что ранее СМИ писали, что под угрозой отставки сразу 3 – 5 министров.
Кто может потерять свои должности:
- Андрей Таран – министр обороны;
- Олег Уруский – вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности;
- Марина Лазебная – Министр соцполитики.
- Денис Малюська – министр юстиции;
- Александр Ткаченко – министр культуры и информационной политики.
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Зеленский тоже предполагал, что в правительстве будут изменения
Недавно о том, что в правительстве могут произойти изменения предполагал в интервью и президент Владимир Зеленский. Конкретных фамилий глава государства не называл. Однако он сказал, что проблема многих чиновников в том, что они "начинают много говорить, когда нечего показывать".