Воды хватает, – Минэкологии развенчало мифы Путина о Северо-Крымском канале

Воды для нужд местного населения в Крыму должно бы хватать. Дефицит обусловлен тремя основными факторами, в которых всецело виновата Россия.

Крым абсолютно обеспечен для питьевых и хозяйственных нужд людей своим собственным местным стоком. Об этом в программе "Неофициальный разговор" рассказал заместитель министра экологии Михаил Хорев.

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"Воды хватает, а Украине от этого не хуже"

Он напомнил, что российская пропаганда распространяет ложную информацию о состоянии Северо-Крымского канала. Оккупанты рассказывают из телевизора, что от того, что Украина перекрыла канал, ей самой якобы стало хуже.

Он напомнил также другие мифы "крымнашистов":

"Перегородка, которая не дает воде поступать в Крым, находится в аварийном состоянии, и вода вот-вот прорвет ее"

"Из-за перекрытия канала территория затапливается и заболачивается часть Херсонской области".

"Вода, которая шла в Крым, теперь попадает в Черное море, и оно опресняется".

Заместитель министра отметил, что мифов много, а реальность такова, что воду Россия все равно никогда не получит. К тому же Хорев напомнил: Северо-Крымский канал – искусственное сооружение, которое не является естественным.

Он не подпадает под водную конвенцию ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Мы ничего не нарушаем,

– объяснил он.

Факторы недостатка воды, которую вызвала Россия

Михаил Хорев рассказал: то, что воды не хватает, обусловили три фактора.

Промышленность, потребляет много воды

Большие заводы – "Титан", "Сода", бромовый завод в районе Армянска и Красноперекопска. Хорев отмечает: это степной Крым, где нет естественных источников воды. "Соответственно, главным источник был Северо-Крымский канал. Поэтому сейчас у этих заводов проблемы с производством продукции", – сказал чиновник.

Аграрный сектор

"Весь степной Крым – это были зоны орошения, там были оросительные системы и все, что там выращивали, выращивали благодаря поливу. На эти цели тоже внутренних объемов воды совершенно недостаточно.

Многотысячная российская армия

Для нужд техники и самих военных оккупанта также нужна вода. Там сформирован достаточно большой блок из военных и они квартируются в степном Крыму – ближе к материковой части Украины.

Поэтому, безусловно, вот для этих целей Украина воду туда поставлять не будет. Ибо это то же, что работать на оккупанта,

– подчеркнул он.

Именно для местных жителей, по мнению Хорева, собственных ресурсов пресной воды полуострова хватает. В Крыму есть водохранилища – как наливного, так и неналивного типа. Последние – это водохранилища естественного стока, на реках. И их при экономном использовании должно хватать.

Проблема воды в Крыму: коротко