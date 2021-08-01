Воды хватает, – Минэкологии развенчало мифы Путина о Северо-Крымском канале
Источник:"Дом"
Воды для нужд местного населения в Крыму должно бы хватать. Дефицит обусловлен тремя основными факторами, в которых всецело виновата Россия.
Крым абсолютно обеспечен для питьевых и хозяйственных нужд людей своим собственным местным стоком. Об этом в программе "Неофициальный разговор" рассказал заместитель министра экологии Михаил Хорев.
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"Воды хватает, а Украине от этого не хуже"
Он напомнил, что российская пропаганда распространяет ложную информацию о состоянии Северо-Крымского канала. Оккупанты рассказывают из телевизора, что от того, что Украина перекрыла канал, ей самой якобы стало хуже.
Он напомнил также другие мифы "крымнашистов":
- "Перегородка, которая не дает воде поступать в Крым, находится в аварийном состоянии, и вода вот-вот прорвет ее"
- "Из-за перекрытия канала территория затапливается и заболачивается часть Херсонской области".
- "Вода, которая шла в Крым, теперь попадает в Черное море, и оно опресняется".
Заместитель министра отметил, что мифов много, а реальность такова, что воду Россия все равно никогда не получит. К тому же Хорев напомнил: Северо-Крымский канал – искусственное сооружение, которое не является естественным.
Он не подпадает под водную конвенцию ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Мы ничего не нарушаем,
– объяснил он.
Факторы недостатка воды, которую вызвала Россия
Михаил Хорев рассказал: то, что воды не хватает, обусловили три фактора.
- Промышленность, потребляет много воды
Большие заводы – "Титан", "Сода", бромовый завод в районе Армянска и Красноперекопска. Хорев отмечает: это степной Крым, где нет естественных источников воды. "Соответственно, главным источник был Северо-Крымский канал. Поэтому сейчас у этих заводов проблемы с производством продукции", – сказал чиновник.
- Аграрный сектор
"Весь степной Крым – это были зоны орошения, там были оросительные системы и все, что там выращивали, выращивали благодаря поливу. На эти цели тоже внутренних объемов воды совершенно недостаточно.
- Многотысячная российская армия
Для нужд техники и самих военных оккупанта также нужна вода. Там сформирован достаточно большой блок из военных и они квартируются в степном Крыму – ближе к материковой части Украины.
Поэтому, безусловно, вот для этих целей Украина воду туда поставлять не будет. Ибо это то же, что работать на оккупанта,
– подчеркнул он.
Именно для местных жителей, по мнению Хорева, собственных ресурсов пресной воды полуострова хватает. В Крыму есть водохранилища – как наливного, так и неналивного типа. Последние – это водохранилища естественного стока, на реках. И их при экономном использовании должно хватать.
Проблема воды в Крыму: коротко
- До 2014 году около 85% потребностей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал. Им вода из материковой части Украины попадала на полуостров.
- После оккупации Россией канал перекрыли, а в Крыму возникла проблема с нехваткой пресной воды.
- Тогда пропагандисты заявили, что Украина занимается шантажом и блокадой.
- Впрочем, ответственность за проблемы оккупированных территорий несет страна-оккупант, то есть Россия. Она должна была бы позаботиться о жителях Крыма и их проблемах с водоснабжением.
- Украина водоснабжение возобновлять не собирается, пока полуостров не будет деоккупирован.