Минэнерго настаивает, что получивший подозрение Евдокимов не является советником министра

В Министерстве энергетики уверяют, что Владимир Евдокимов, подозреваемый в присвоении незаконных премий, не является советником министра Германа Галущенко.

В Министерстве будут способствовать объективному расследованию деятельности экс-директора ГП "Оператор рынка".

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Минэнерго обещает содействовать расследованию

Министерство обещает в случае необходимости предоставлять всю необходимую информацию Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Евдокимов не является советником министра,

– говорится в сообщении.

Добавили, что надеются, это дело в ближайшее время передадут в суд, где установят истину.

Подозрение Евдокимову: что известно

Бывшему директору государственного предприятия "Оператор рынка" Владимиру Евдокимову сообщили о подозрении в завладении 2,15 миллионами гривен.

В ходе досудебного расследования установили, что в 2019-2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премии, поощрения и надбавки.

В настоящее время ему инкриминируют совершение преступления, предусматривающего от 7 до 12 лет.

К слову, НАБУ и САП уже сообщали Евдокимову о подозрении в причастности к злоупотреблениям почти на 40 миллиардов гривен из-за внедрения формулы "Роттердам+". Однако дело было закрыто, поэтому он не находится в статусе подозреваемого.

Текст поста Минэнерго:

Евдокимов не советник министра. Минэнерго будет способствовать объективному расследованию деятельности экс-директора ГП "Оператор рынка"

Министерство энергетики в случае необходимости предоставит всю необходимую информацию Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которые расследуют деятельность бывшего директора ГП "Оператор рынка" Владимира Евдокимова.

Надеемся, что это дело будет в ближайшее время передано в суд, где и будет установлена ​​истина.