Минюст арестовал имущество и счета экс-главы Верховного суда Князева

Государственная исполнительная служба Минюста арестовала все имущество и счета экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева. Ведь в бюджет должны взыскать 1 миллион гривен незаконно полученного подарка.

В министерстве сообщили, что экс-глава Верховного суда не выполнил постановления Печерского районного суда и не передал в бюджет незаконно полученный подарок.

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Почему Минюст арестовал имущество и счета Князева

Заместитель главы Минюста Андрей Гайченко заявил, что Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на:

все имущество бывшего председателя Верховного суда;

на банковские счета Всеволода Князева.

По словам заместителя министра, решение приняли в связи с невыполнением бывшим главой Верховного суда постановления Печерского районного суда города Киева, которая предусматривала конфискацию в доход государства незаконно полученного подарка в размере 906 600 гривен.

По данным Минюста, Всеволод Князев зарегистрировал 4 единицы недвижимого имущества в Николаеве и Николаевской области.

Министерство отметило, что в декабре 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы Верховного суда об административном правонарушении за нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.

Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 квадратных метра по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья,

– сообщали в НАПК.

С конца 2017 года судья, согласно договору аренды, снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой в 1 тысячу гривен. Именно разница в фактической и рыночной стоимости аренды была этим незаконным подарком.

Что известно о деле Князева