В Минюсте объяснили, чем занимается пожизненно осужденная, которую Малюська взял на работу
31 августа 2021 , 17:46Читати новину українською
Источник:УНИАН
Недавно министр юстиции заявил, что на него работает пожизненно заключенная женщина. Известно, что она занимает должность помощника патронатной службы министра.
Осужденная работает из колонии
Женщину взяли на работу 5 августа 2021 года на условиях трудового договора. Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос издания.
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К должностным обязанностям женщины относятся:
- составление отчета о состоянии исполнительской дисциплины и контроля в центральном аппарате и тюрьмах;
- предложения по совершенствованию взаимодействия между персоналом пенитенциарной системы и заключенными;
- предложения по улучшению условий пребывания в тюрьмах.
Известно, что женщина отбывает наказание в Качановской исправительной колонии, в Харькове. Там она и работает в онлайн-режиме. Какую зарплату получает работница неизвестно.Обратите внимание! Министр юстиции Денис Малюська говорил, что женщина работает нормально: "И работодатель, и работник довольны". В колонии для заключенной обустроили рабочее место.