Минкульт разрешил: "путин" и "кремль" можно писать с маленькой буквы
Источник:Минкульт
Министерство культуры и информационной политики обнародовало новые неформальные правила украинского правописания.
Теперь с маленькой буквы можно писать слова "кремль" и "путин", не опасаясь орфографических ошибок. Об этом сообщили на своей странице ведомства в фейсбуке.
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Для поднятия боевого духа. Сохраняем уверенность в победе ВСУ! Ждем капитуляцию российских оккупационных войск,
– говорится в сообщении.
В комментариях украинцы предлагают пойти дальше и разрешить писать еще и "на россии" вместо "в России".
Хотя по правилам предлог "на" используется только с названиями территорий: на Галичине, на Буковине. По украинскому правописанию с названиями государств всегда используется предлог "в".
Новое неформальное правило / Фото Минкульта
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