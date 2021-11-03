В Минкульте уже направили запрос в Службу безопасности Украины. Хотят уточнить место пребывания актера.
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Сейчас Митича нет в "черном списке". Минкульт заметил, что в перечень можно вносить не только российских артистов.
Деятели культуры из этого списка не могут гастролировать в Украине, а кино и сериалы с ними запрещены для трансляции.
Что известно о Митиче
- Актер стал популярным в 1960 годах как исполнитель ролей индейцев в вестернах. Например, он играл роль Чингачгука – героя произведений Джеймса Фенимора Купера.
- Однако Митич является симпатиком боевиков и оккупантов.
- В частности, в 2019 году он ездил в оккупированный Донецк, а в 2017 году – приезжал в оккупированный Севастополь на кинофорум "Золотой витязь".
Гойко Митич / Кадр из фильма
Что надо знать о "черном списке" Минкульта
- "Черный список" артистов Минкульт создал в 2015 году. Туда попадают те российские исполнители, которые незаконно посещали оккупированный Крым или публично поддерживали российскую агрессию.
- С 21 октября список пополнился на 14 актеров. Недавно туда попали еще 32 артиста.
- В перечень также попал российский комментатор Дмитрий Губерниев, а рэпера Моргенштерна добавляли в список аж дважды, под разными фамилиями.