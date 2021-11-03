У Мінкульті вже надіслали запит до Служби безпеки України. Хочуть уточнити місце перебування актора.

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Наразі Мітича немає у "чорному списку". Мінкульт зауважив, що у перелік можна вносити не тільки російських артистів.

Діячі культури з цього списку не можуть гастролювати в Україні, а кіно та серіали з ними заборонені для трансляції.

Що відомо про Мітича

Актор став популярним у 1960 роках як виконавець ролей індіанців у вестернах. Наприклад, він грав роль Чингачгука – героя творів Джеймса Фенімора Купера.

Однак Мітич є симпатиком бойовиків та окупантів.

Зокрема, у 2019 році він їздив до окупованого Донецька, а у 2017 році – приїжджав до окупованого Севастополя на кінофорум "Золотий витязь".



Гойко Мітич / Кадр з фільму

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