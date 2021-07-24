В Минкульте объяснили, почему российский ритейлер Wildberries попал под санкции
Источник:телеграм-канал "Tkachenko.UA"
Скандальный интернет-магазин Wildberries, который принадлежит россиянам, попал под санкции СБНО. В Минкульте объяснили, что сделали это в рамках борьбы с информационными угрозами.
Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр культуры Александр Ткаченко. Он предлагал ввести ограничения еще в 2020 году, когда ритейлер появился на территории Украины.
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Чиновник поблагодарил Зеленского и СНБО за поддержку инициативы. По его словам, санкции – это очередной шаг в борьбе за очищение украинского информпространства от российской экспансии.
Wildberries, в частности, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат. Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам – не место в Украине,
– подчеркнул Ткаченко.
И добавил, что Министерство культуры и информационной политики Украины будет делать все, чтобы противостоять информационным угрозам. Далее там планируют взяться за российские ОТТ-платформы.
Санкции против ритейлера Wildberries: основное
- 23 июля президент Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об ограничении против нескольких компаний. В списке оказался и интернет-магазин Wildberries.
- В магазине продавали товары с изображениями Путина и Сталина, а также одежду с запрещенной в Украине символикой и цитатами, например, о могуществе России.
- Под санкции также попала владелица Wildberries Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав. Состояние предпринимательницы достигает 13,1 миллиарда долларов, она – самая богатая женщина в России.
- Санкции против компаний и людей СНБО ввел на 3 года.