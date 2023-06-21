Минная опасность велика: Гуменюк рассказала, доносило ли взрывные предметы морем в другие страны

На сегодняшний день минная опасность побережья Украины значительно возросла. До этого фиксировались случаи самопроизвольного подрыва на протяжении течения.

Об этом сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, информирует 24 Канал. По ее словам, минная опасность сохраняется очень большая.

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Доносило ли мины по морю до других стран

Как рассказала Гуменюк, по состоянию на сегодняшний день донесение мин в другие страны не было зафиксировано. Однако были случаи самопроизвольного подрыва на протяжении течения.

Так, в Одесском и Николаевском районах зафиксирован прибой к берегу 9 мин. К сожалению, не все из них были уничтожены контролируемо.

Были случаи бесконтрольного подрыва, столкновения с предметами и побережьем. Пострадавших от этих мин нет,

– отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что сейчас минная опасность сохраняется очень большая, потому что много куч мусора такими островами курсируют по разным открытым поверхностям акватории. К тому же может быть и в толще воды.

"Поэтому минная опасность побережья выросла в разы", – добавила Гуменюк.

Смертельная опасность из-за мин продолжается

Напомним, что подрыв Каховской ГЭС повлек за собой массовое отнесение течением мин и другой взрывчатки. В Черном море и раньше были разные мины, которые оставили оккупанты. Сейчас ситуация значительно ухудшилась.

В частности, противопехотные и противодесантные мины, прибиваясь к берегу, могут углубляться в песчаное дно и становиться незаметными. Люди, которые будут пытаться даже подойти, чтобы собрать мусор, могут подвергнуться смертельной опасности. Несколько таких мин уже находили Силы обороны в Одесской области.

Кстати, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что вода смыла большое количество вещей, в частности, взрывные предметы, которые попадают в Черное море и их прибивает к побережью.