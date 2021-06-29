"Это похоже на ошибку": Минобороны Британии о потере документов о проходе эсминца возле Крыма

Недавно на остановке в Британии нашли секретные документы правительства, которые передали журналистам. Там говорилось и о проходе британского эсминца возле берегов Крыма. В Минобороны Британии рассказали, что это могло произойти из-за ошибки.

Правительство Великобритании расследует, как секретные документы потерялись и оказались на остановке. Там склоняются к мысли, что это случилось из-за ошибки.

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Правительство Британии назвало вероятную причину потери документов

Заместитель британского министра обороны Джереми Куин рассказал депутатам парламента, что вполне вероятно, что в потере документов виновен высокопоставленный сотрудник правительства. Поэтому сейчас ему ограничили доступ к секретным документам.

Куин объяснил, что "на прошлой неделе высокопоставленный сотрудник потерял засекреченные документы Минобороны".

Этот сотрудник сам сообщил об этом. Похоже, что это произошло по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования. Но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком,

– предположил Куин.

Он также добавил, что на некоторых документах есть гриф "секретно, только для прочтения британскими сотрудниками". Заявил, что ему "очень жаль" и пообещал, что инцидент будут расследовать "самым тщательным образом".

Где сейчас документы и как будет проходить расследование

Джереми Куин объяснил, что документы вернули правительству. Там изучают, все ли это утерянные бумаги. В ходе расследования планируют:

выяснить обстоятельства, при которых содержимое документов опубликовали;

изучить, каким образом власть отреагировала на инцидент;

пересмотреть общий порядок обращения с секретными данными.

Относительно того, будут ли расследовать возможное нарушение журналистами BBC законов о защите государственной тайны при публикации секретных сведений, Куин однозначного ответа не дал.

"В идеальном мире, где соблюдаются все правила, такие документы не должны попадать туда, где они оказались. Так что вполне очевидно, что первоначальная ошибка именно в этом", – отметил заместитель министра обороны.

Коротко о потере секретных документов

На автобусной остановке в Великобритании якобы нашли секретные документы Минобороны.

Почти 50 страниц документов нашли в куче мусора утром 22 июня. Они были за автобусной остановкой в ​​графстве Кент.

Предварительно известно, что документы нашел прохожий, который решил остаться анонимом. Он их передал журналистам ВВС.

Там говорилось о возможной реакции России на проход корабля "Дефендер" через украинские территориальные воды возле оккупированного Крыма и о планах относительно возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания операции НАТО.