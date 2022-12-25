"Ваше мужество – яркий пример для нас": Минобороны Британии поздравило ВСУ с Рождеством
Источник:Минобороны Британии
Министерство обороны Великобритании в канун Рождества, 24 декабря, поздравило украинских военных с праздником. Там подчеркнули, что восхищаются мужеством наших героев.
Британское ведомство опубликовало поздравление в своем твиттере. Министерство призвало во время Рождества помнить "о тех мужественных мужчинах и женщинах, которые защищают свою страну".
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Поздравление от военных Британии
Ваше мужество и настойчивость в защите страны является ярким примером для всех нас,
– говорится в сообщении.
"Слава Украине! Героям Слава!" – этим лозунгом британское ведомство завершило сообщение.
Поздравление с Рождеством Минобороны Британии: смотрите видео
Поздравление с Рождеством от Сунака
Накануне 25 декабря – то есть Рождества Христова по Григорианскому календарю – глава британского правления опубликовал трогательное видео в поддержку Украины.
В это Рождество мы с тобой, Украина,
– написал Сунак.
На ролике видны две девушки – одна из Украины, а другая – Великобритании. Они обе готовятся к Рождеству, но девочка из нашего государства каждый день слышит сигналы воздушной тревоги.
Поздравление от Великобритании: смотрите видео