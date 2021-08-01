Минобороны хочет создать украинский зенитно-ракетный комплекс: назвали причину
1 августа 2021 , 16:51Читати новину українською
Источник:Минобороны Украины
В День Воздушных сил ВСУ 1 августа в Миноброны заявили, что рассматривают возможность создания отечественного зенитного ракетного комплекса.
Говорится о комплексе средней дальности. О таком решении заявил министр обороны Андрей Таран.
Заметьте День Воздушных сил: что нужно знать об украинской военной авиации
Министерство заявило о желании создать ЗРК
Министр обороны Андрей Таран заявил, что изучают вопросы создания украинской техники для усиления противовоздушной обороны.
Рассматривается возможность создания отечественного зенитного ракетного комплекса средней дальности,
– дополнил Таран.
Более того, по словам министра, рассматривают также возможность создания самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе самолета Ан-178.Справка. Дальность поражения этих ЗРК составляет от 20 до 100 километров. Это комплекс функционально связанных боевых и технических средств, что обеспечивают автономное выполнение задач. В частности – уничтожение воздушной цели зенитными ракетами.
Последние заявления касательно ЗРК
- В марте 2021 года в Воздушных силах ВСУ сообщали, что приоритетом для зенитных ракетных войск является переоснащение на новый ЗРК средней дальности до 2025 года.
- В июне 2021 года генеральный конструктор и гендиректор ГП "ГККБ "Луч" Олег Коростелев, который занимается проектом, рассказал, что первый исследовательский образец отечественного ЗРК с дальностью до 30 километров могут изготовить за несколько лет.
- И отметил, что это возможно только в условиях стабильного госфинансирования и соответствующего заказа.