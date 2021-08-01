Минобороны хочет создать украинский зенитно-ракетный комплекс: назвали причину

В День Воздушных сил ВСУ 1 августа в Миноброны заявили, что рассматривают возможность создания отечественного зенитного ракетного комплекса.

Говорится о комплексе средней дальности. О таком решении заявил министр обороны Андрей Таран.

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Министерство заявило о желании создать ЗРК

Министр обороны Андрей Таран заявил, что изучают вопросы создания украинской техники для усиления противовоздушной обороны.

Рассматривается возможность создания отечественного зенитного ракетного комплекса средней дальности,

– дополнил Таран.

Более того, по словам министра, рассматривают также возможность создания самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе самолета Ан-178.

Последние заявления касательно ЗРК

В марте 2021 года в Воздушных силах ВСУ сообщали, что приоритетом для зенитных ракетных войск является переоснащение на новый ЗРК средней дальности до 2025 года.

В июне 2021 года генеральный конструктор и гендиректор ГП "ГККБ "Луч" Олег Коростелев, который занимается проектом, рассказал, что первый исследовательский образец отечественного ЗРК с дальностью до 30 километров могут изготовить за несколько лет.

И отметил, что это возможно только в условиях стабильного госфинансирования и соответствующего заказа.

Дальность поражения этих ЗРК составляет от 20 до 100 километров. Это комплекс функционально связанных боевых и технических средств, что обеспечивают автономное выполнение задач. В частности – уничтожение воздушной цели зенитными ракетами.