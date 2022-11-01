Пора выслать в Россию спиритическую доску, – Минобороны поздравило врага с Хэллоуином

Потери "второй армии мира" на войне против Украины просто поражают – они уже достигают почти 72 тысяч человек. Поскольку 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин, Минобороны решило потролить оккупантов.

Как Минобороны Украины потролило россиян на Хэллоуин

Украинское ведомство не забыло в этот день упомянуть о россиянах. Так оно иронично посоветовало наконец-то отправить государству-агрессору доску для спиритических сеансов.

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Сейчас доска Уиджи – единственная возможность российскому оборонному ведомству пообщаться со своими военными. Ведь более 70 тысяч из них больше не будут участвовать в так называемой "спецоперации". Именно столько россиян отдали свою жизнь за позорное дело – попытки захватить независимое и суверенное государство.

Итак, Хэллоуин. Все думают об угощении. Возможно, пора отправить доску Уиджи в министерство обороны России, чтобы они могли поддерживать связь с более чем 70 000 своих сотрудников в Украине,

– отметили в Минобороны Украины.

Потери россиян на войне против Украины: что известно

. Доска Уиджи – это магическая доска, на которой есть буквы и подвижная планшетка. Участники спиритического сеанса кладут пальцы и планшетку и двигаются по буквам, образуя слова. Так будто бы можно получать сообщения от умерших.

Вооруженные Силы Украины в последние дни поражают количеством ликвидированных оккупантов в сутки. К примеру, только за 29 октября наши военные уничтожили почти 1 тысячу врагов. Потери оккупантов в технике по состоянию на 31 октября составляют:

танков – 2686;

боевых бронированных машин – 5485;

артиллерийских систем – 1728;

РСЗО – 383;

средств ПВО – 197;

самолетов – 275;

вертолетов – 253;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1413;

крылатых ракет – 352;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4128;

специальной техники – 154.

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