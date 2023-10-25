Минобороны Испании случайно обнародовало секретный документ: что покупает войско

В Министерстве обороны Испании случайно обнародовали контракт. Он предполагает закупку высокомобильных реактивных систем залпового огня SILAM для испанского войска.

Однако через несколько часов этот документ удалили. Правда, его уже успели перед тем распространить другие медиа. На самом сайте Минобороны объяснили, что убрали публикацию, потому что "объявление было опубликовано по ошибке".

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О чем говорилось в документе

Согласно тендеру, Испания купит 12 пусковых установок. Речь идет об артиллерийской группе. Кроме того, она получит тактические баллистические ракеты с дальностью стрельбы до 300 километров.

Что известно о SILAM Это Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad – локализованная версия израильской мультикалиберной пусковой установки PULS от компании Elbit Systems. Она стоит на шасси грузовика Iveco 8х8, используемого в армии.

Источник: Это Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad – локализованная версия израильской мультикалиберной пусковой установки PULS от компании Elbit Systems. Она стоит на шасси грузовика Iveco 8х8, используемого в армии.Источник: Милитарный

PULS имеет 2 контейнера, на которых могут быть:

10 ракет AccuLAR-160 калибра 160 миллиметров и дальностью до 40 километров;

4 управляемые ракеты EXTRA калибра 306 миллиметров, бьющие до 150 километров;

2 баллистические ракеты малой дальности Predator Hawk калибра 370 миллиметров и дальностью до 300 километров.

Сам бюджет программы – около 700 миллионов евро. Испанское войско получит не только пусковые установки и начальный пакет боеприпасов, но и оборудование и системы.

демонстрационную пусковую установку;

12 машин для запуска боеприпасов краном;

две машины для эвакуации;

шесть высокомобильных разведывательных машин;

десять командно-штабных машин разных типов;

начальное материально-техническое обеспечение;

средства обучения, тренировки и моделирования;

пусковую платформу для испытаний и проверки боеприпасов;

четыре многофункциональных радиолокационных станции;

четыре высокопроизводительных тактических БПЛА для идентификации целей.

Испания заказала 680 ракет

Журналисты пишут, что в сфере боеприпасов Министерство обороны предусматривает закупку начальной партии из 680 ракет. Программа предусматривает покупку 288 управляемых ракет дальностью 35 километров (144 осколочно-фугасных и 144 проникающих), а также 16 пусковых установок.

Кроме того, речь идет о 112 управляемых ракетах дальностью до 150 километров (56 осколочно-фугасных и 56 проникающих), а также 28 пусковых установок. А еще предусматривается 64 ракеты дальностью до 300 километров (32 осколочно-фугасных и 32 проникающих) и 32 пусковые установки. Речь также о 216 обучающих ракетах дальностью от 7 до 15 километров.

Известно, что поставка пусковых установок и обучающих ракет стартует в 2024 году. Между тем, боевые боеприпасы Испания начнет получать с 2025 года. А вот последние партии ракет войско страны получит в 2028 году, учитывая запланированный график.