Втім, через кілька годин цей документ видалили. Правда, його вже встигли перед тим поширити інші медіа. На самому сайті Міноборони пояснили, що прибрали публікацію, бо "оголошення було опубліковано помилково".

Читайте також Складна ситуація: від чого залежить передача ракет Taurus Україні

Про що йшлося у документі

Згідно з тендером, Іспанія купить 12 пускових установок. Мовиться про артилерійську групу. Крім того, вона отримає тактичні балістичні ракети з дальністю стрільби до 300 кілометрів.

Що відомо про SILAM Це Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad – локалізована версія ізраїльської мультикаліберної пускової установки PULS від компанії Elbit Systems. Вона стоїть на шасі вантажівки Iveco 8х8, яку використовують у війську.

Джерело: Це Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad – локалізована версія ізраїльської мультикаліберної пускової установки PULS від компанії Elbit Systems. Вона стоїть на шасі вантажівки Iveco 8х8, яку використовують у війську.Джерело: Мілітарний

PULS має 2 контейнери, на яких можуть бути:

10 ракет AccuLAR-160 калібру 160 міліметрів і дальністю до 40 кілометрів;

4 керовані ракети EXTRA калібру 306 міліметрів, які б'ють до 150 кілометрів;

2 балістичні ракети малої дальності Predator Hawk калібру 370 міліметрів і дальністю до 300 кілометрів.

Сам бюджет програми – майже 700 мільйонів євро. Іспанське військо отримає не лише пускові установки і початковий пакет боєприпасів, а й обладнання і системи, зокрема:

демонстраційну пускову установку;

12 машин для запуску боєприпасів краном;

дві машини для евакуації;

шість високомобільних розвідувальних машин;

десять командно-штабних машин різних типів;

початкове матеріально-технічне забезпечення;

засоби навчання, тренування і моделювання;

пускову платформу для випробувань і перевірки боєприпасів;

чотири багатофункціональні радіолокаційні станції;

чотири високопродуктивні тактичні БпЛА для ідентифікації цілей.

Іспанія замовила 680 ракет

Журналісти пишуть, що у сфері боєприпасів Міністерство оборони передбачає закупівлю початкової партії з 680 ракет. Програма передбачає покупку 288 керованих ракет дальністю 35 кілометрів (144 осколково-фугасних і 144 проникаючих), а також 16 пускових установок.

Крім того, йдеться про 112 керованих ракет дальністю до 150 кілометрів (56 осколково-фугасних і 56 проникаючих), а також 28 пускових установок. А ще передбачається 64 ракети дальністю до 300 кілометрів (32 осколково-фугасні та 32 проникаючі) та 32 пускові установки. Мовиться також про 216 навчальних ракет дальністю від 7 до 15 кілометрів.

Відомо, що постачання пускових установок і навчальних ракет стартує у 2024 році. Тим часом бойові боєприпаси Іспанія почне отримувати з 2025 року. А от останні партії ракет військо країни отримає у 2028 році, якщо враховувати запланований графік.